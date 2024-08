MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verteuert sich am Dienstagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von MasterCard legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 471,11 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 471,11 USD. Zwischenzeitlich stieg die MasterCard-Aktie sogar auf 471,44 USD. Bei 471,08 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 60.625 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 490,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Mit einem Zuwachs von 4,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 359,81 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten MasterCard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,37 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,70 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 3,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 6,96 Mrd. USD gegenüber 6,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,32 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

