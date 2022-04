MasterCard Aktie News: MasterCard steigt am Mittag

Die MasterCard-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 347,75 EUR. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 350,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 346,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 336 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.04.2022 bei 353,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2021 bei 270,20 EUR. Abschläge von 28,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 27.01.2022. Das EPS belief sich auf 2,35 USD gegenüber 1,64 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 5.216,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.120,00 USD umgesetzt.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz auf den 02.05.2023.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,59 USD fest.

