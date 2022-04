MasterCard Aktie News: MasterCard verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die MasterCard-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 350,30 EUR. Im Tief verlor die MasterCard-Aktie bis auf 350,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 356,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.174 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 360,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,91 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2021 auf bis zu 270,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 5.200,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.120,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 26,21 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 28.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz am 02.05.2023.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,63 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

MasterCard-Aktie springt an: Visa-Konkurrent MasterCard startet mit Gewinnanstieg ins Geschäftsjahr

Ausblick: MasterCard legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

American Express-Aktie schwächer: Erlöse kräftig gesteigert

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf MasterCard Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf MasterCard Inc.

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com