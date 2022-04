MasterCard Aktie News: MasterCard am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr rutschte die MasterCard-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 2,1 Prozent auf 355,60 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die MasterCard-Aktie bis auf 355,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 355,60 EUR.

Am 28.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 364,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 2,32 Prozent Luft nach oben. Am 02.12.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 271,05 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 31,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.04.2022 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.200,00 USD umgesetzt, gegenüber 4.120,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2022 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 12,59 USD je Aktie aus.

