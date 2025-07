MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gibt am Dienstagnachmittag ab

MasterCard im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 567,67 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die MasterCard-Aktie in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 567,67 USD ab. In der Spitze büßte die MasterCard-Aktie bis auf 567,26 USD ein. Bei 571,59 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.456 MasterCard-Aktien.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 594,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Am 30.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 435,60 USD. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 23,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,74 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 628,00 USD an.

Am 01.05.2025 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 3,59 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,22 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,25 Mrd. USD – ein Plus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 6,35 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von MasterCard rechnen Experten am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2025 15,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

