MasterCard im Fokus

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagnachmittag in Rot

29.09.25 16:11 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagnachmittag in Rot

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 564,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
483,55 EUR -0,90 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MasterCard-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 564,24 USD abwärts. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 562,51 USD nach. Bei 566,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.680 MasterCard-Aktien.

Bei 601,50 USD markierte der Titel am 23.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 6,60 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 466,75 USD ab. Mit einem Kursverlust von 17,28 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten MasterCard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,74 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,90 USD. Analysten bewerten die MasterCard-Aktie im Durchschnitt mit 628,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 31.07.2025 vor. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,50 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat MasterCard im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MasterCard 6,96 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 16,38 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
