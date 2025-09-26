MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verteuert sich am Abend

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von MasterCard. Zuletzt ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 568,12 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 568,12 USD. Die MasterCard-Aktie legte bis auf 568,95 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 566,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 120.312 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 23.08.2025 auf bis zu 601,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 5,88 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 466,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 17,84 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,90 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,38 USD je Aktie.

