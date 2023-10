McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds legt am Nachmittag zu

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von McDonalds. Die McDonalds-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 259,57 USD.

Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 259,57 USD. Die McDonalds-Aktie legte bis auf 260,87 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 260,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 361.988 Stück.

Am 22.07.2023 markierte das Papier bei 299,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die McDonalds-Aktie mit einem Kursplus von 15,33 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 236,77 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 313,00 USD.

Am 27.07.2023 lud McDonalds zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,68 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.497,50 USD im Vergleich zu 5.872,10 USD im Vorjahresquartal.

Die McDonalds-Bilanz für Q4 2023 wird am 30.01.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,54 USD je McDonalds-Aktie.

