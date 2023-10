McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von McDonalds hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die McDonalds-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 245,00 EUR.

Die McDonalds-Aktie bewegte sich um 09:12 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 245,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die McDonalds-Aktie bei 245,40 EUR. Die McDonalds-Aktie gab in der Spitze bis auf 245,00 EUR nach. Bei 245,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 829 McDonalds-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 281,70 EUR. 14,98 Prozent Plus fehlen der McDonalds-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 233,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 313,00 USD.

Am 30.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte McDonalds ein EPS von 2,68 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.692,20 USD im Vergleich zu 5.872,10 USD im Vorjahresquartal.

Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von McDonalds veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem McDonalds-Gewinn in Höhe von 11,65 USD je Aktie aus.

