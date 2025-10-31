DAX23.977 -0,6%Est505.664 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,16 +1,1%Nas23.861 +1,2%Bitcoin95.821 +2,5%Euro1,1530 -0,3%Öl65,15 +0,7%Gold4.015 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Apple 865985 BYD A0M4W9 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street im Plus -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Talkspace Inc.: Canaccord sieht nach robusten Quartalszahlen 92 % Kurspotenzial! Talkspace Inc.: Canaccord sieht nach robusten Quartalszahlen 92 % Kurspotenzial!
Webinar: Outperformance seit über 4 Jahren - mit ETFs und technischer Analyse zum Erfolg Webinar: Outperformance seit über 4 Jahren - mit ETFs und technischer Analyse zum Erfolg
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

Medien: Einsatz der Nationalgarde in Washington verlängert

31.10.25 15:02 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Nationalgarde soll Medienberichten zufolge bis ins kommende Jahr in der US-Hauptstadt Washington Präsenz zeigen. Ihr Einsatz wurde bis Ende Februar verlängert, wie mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf informierte Personen berichteten. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth habe in dieser Woche eine Verlängerung um drei Monate angeordnet.

Wer­bung

Den Berichten zufolge sind derzeit gut 2.300 Nationalgardisten in Washington im Einsatz. Die Kosten dafür werden auf täglich rund eine Million Dollar (867.100 Euro) geschätzt, wie CNN schrieb. Woher das Geld kommen soll, ist wegen des anhaltenden Shutdowns unklar. Demokraten und Republikaner im US-Kongress streiten seit Wochen über den Bundeshaushalt. Die Regierungsgeschäfte stehen in weiten Teilen still, etliche Regierungsmitarbeiter erhalten kein Gehalt. CNN berichtet, auch die Besoldung der Nationalgardisten stehe auf der Kippe.

Die Nationalgarden sind militärische Reserveeinheiten und Teil der US-Streitkräfte. US-Präsident Donald Trump hatte sie vor Wochen nach Washington entsandt und ihre Mobilisierung mit einer angeblich ausufernden Kriminalität begründet. Kritiker warnen, der Präsident nutze die Städte als Experimentierfeld für einen autoritären Regierungsstil./ngu/DP/he