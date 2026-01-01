DAX25.405 +0,6%Est506.016 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,22 +1,4%Nas23.773 +0,4%Bitcoin78.680 +0,7%Euro1,1671 +0,3%Öl63,83 +1,3%Gold4.601 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- NVIDIA, VW, Mercedes, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
Barclays Investmentausblick Q1 2026: KI als Treiber - Aktien im Vorteil gegenüber Anleihen Barclays Investmentausblick Q1 2026: KI als Treiber - Aktien im Vorteil gegenüber Anleihen
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Bereich um 25.500 Punkte - Discount Short (PK2NVK) Hot Stocks heute: Trade der Woche: Bereich um 25.500 Punkte - Discount Short (PK2NVK)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!

Medien: Trump empfängt Machado am Donnerstag im Weißen Haus

12.01.26 20:56 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die venezolanische Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado wird Medienberichten zufolge an diesem Donnerstag von US-Präsident Donald Trump empfangen. Der Besuch sei im Weißen Haus geplant, berichteten die US-Sender CNN und CBS News sowie "Politico" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Wer­bung

Machado reist derzeit durch Europa. Im vergangenen Dezember war sie nach elf Monaten im Untergrund erstmals wieder in Erscheinung getreten, um in Norwegen den Friedensnobelpreis entgegenzunehmen.

Anfang des Monats hatten US-Streitkräfte bei einem militärischen Einsatz auf Venezuela den autoritären Staatschef Nicolás Maduro und dessen Ehefrau gefangen genommen und außer Landes gebracht. Maduro wurde in New York unter anderem wegen Drogendelikten angeklagt.

Daraufhin hatte sich Trump skeptisch über die Eignung der Oppositionsführerin als dessen Nachfolgerin geäußert. Aus seiner Sicht genieße sie weder die nötige Unterstützung noch den nötigen Respekt im Land, sagte er.

Wer­bung

Machado deutete Weitergabe des Friedensnobelpreises an

Unterdessen hatte Machado zuletzt angedeutet, Trump für seine Bemühungen ihren Friedensnobelpreis weitergeben zu wollen. Auf die Frage des Moderators Sean Hannity, ob sie angeboten habe, Trump ihren Nobelpreis zu geben, antwortete sie: "Es ist noch nicht passiert. Aber ich würde ihm sicherlich gerne persönlich sagen, dass wir - das venezolanische Volk, denn dies ist eine Auszeichnung des venezolanischen Volkes - ihm diese Auszeichnung gerne überreichen und mit ihm teilen möchten."

Was der US-Präsident geleistet habe, sei historisch. "Es ist ein großer Schritt in Richtung eines demokratischen Wandels." Es war zunächst unklar, ob ihre Aussage wörtlich oder symbolisch zu verstehen ist.

Nach Angaben des Nobelinstituts in Oslo ist das allerdings nicht möglich. "Ein Nobelpreis kann weder widerrufen, geteilt noch auf andere übertragen werden. Sobald die Bekanntgabe erfolgt ist, ist die Entscheidung endgültig", heißt es./ngu/DP/nas