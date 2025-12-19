DAX24.277 +0,3%Est505.764 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +4,5%Nas23.230 +1,0%Bitcoin75.495 +3,5%Euro1,1718 -0,1%Öl60,12 +0,7%Gold4.343 +0,2%
Medien: Trumps 'Krieger-Dividende' aus Etat für Mietzuschuss

19.12.25 16:29 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat knapp 1,5 Millionen Militärangehörigen als besonderes Weihnachtsgeschenk Schecks in Höhe von 1.776 Dollar versprochen und erklärt, das Geld stamme aus Einnahmen seiner Zölle. Doch die "Washington Post" und andere US-Medien berichteten, das Geld für die "Krieger-Dividende" komme tatsächlich aus einem Etat, den der Kongress bewilligt hatte, um etwa Mietzuschüsse für Angehörige der Streitkräfte zu finanzieren. Trump habe gar nicht die Befugnis, die Einnahmen aus Zöllen ohne Genehmigung des Kongresses auszugeben.

Das Portal Defense One berichtete, Verteidigungsminister Pete Hegseth habe das Pentagon angewiesen, 2,6 Milliarden Dollar (2,2 Mrd Euro) aus dem Etat als einmalige Zahlung an alle berechtigten Soldaten auszuzahlen. Das Portal berief sich auf Angaben eines hochrangigen Regierungsmitarbeiters.

Die Summe auf den Schecks nimmt Bezug auf das Jahr der Unabhängigkeitserklärung der USA: 1776./tm/DP/men