Medienbericht

Unilever-Aktie leichter: Unilever plant wohl den Verkauf der russischen Vermögenswerte an Arnest

06.09.24 09:22 Uhr

Unilever will seine russischen Vermögenswerte einem Bericht in der Financial Times zufolge an den Chemiekonzern Arnest verkaufen.

Der Verkauf könnte Unilever bis zu 500 Millionen US-Dollar einbringen, berichtet die FT mit Verweis auf russische Medien. Die Parteien haben laut FT das Geschäft dem Unterausschuss für Auslandsinvestitionen der russischen Regierung zur Genehmigung vorgelegt, was seit dem Einmarsch in der Ukraine für westliche Unternehmen, die sich aus Russland zurückziehen wollen, ein obligatorischer Schritt ist. Zwei mit dem Ausstieg westlicher Unternehmen aus Russland befasste Personen sagten der Financial Times, dass noch keine formelle Genehmigung erteilt worden sei, der Staat aber bereit sei, grünes Licht für den Verkauf zu geben. Den russischen Wirtschaftszeitungen Kommersant und RBC zufolge hat die russische Regierung die Transaktion bereits genehmigt, berichten diese mit Berufung auf ungenannte Quellen. Unilever und Arnest reagierten nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme gegenüber Dow Jones Newswires. Gegenüber der FT hatte Unilever eine Stellungnahme abgelehnt, Arnest nicht unmittelbar auf die Bitte um Stellungnahme reagiert. Die Unilever-Aktie verliert in London zeitweise 0,41 Prozent auf 49,63 Pfund. LONDON (Dow Jones)

