Zalando-Aktie: Zalando übernimmt Mehrheit an Mode-Plattform Highsnobiety

Aktien in diesem Artikel Zalando 29,48 EUR

-4,90% Charts

News

Analysen

Der Online-Modehändler übernimmt die Mehrheit an der Medienplattform mit angeschlossenem Online-Shop, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung beider Seiten heißt. Highsnobiety-Gründer David Fischer bleibt mit einer Minderheitsbeteiligung an Bord. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Highsnobiety solle redaktionell eigenständig bleiben und Zalando helfen, die erste Anlaufstelle für Streetwear, New Luxury und Mode-Inspiration vor allem für die jüngere, modebewusste Kundschaft des Unternehmens zu werden, heißt es in der Mitteilung weiter. "Die Partnerschaft mit Highsnobiety bringt uns näher an unser Ziel, unseren Kundinnen und Kunden das beste und ansprechendste - aber auch komfortabelste - Einkaufserlebnis zu bieten", sagte Zalando-Gründer und Co-CEO David Schneider.

FRANKFURT (Dow Jones)-

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images