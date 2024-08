Medigene Aktie News: Medigene kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Blick auf Medigene-Kurs

Die Aktie von Medigene hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Medigene-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 1,08 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:02 Uhr die Medigene-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 1,08 EUR. In der Spitze gewann die Medigene-Aktie bis auf 1,08 EUR. Die Medigene-Aktie sank bis auf 1,08 EUR. Bei 1,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 400 Medigene-Aktien.

Am 25.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Medigene-Aktie damit 60,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Medigene am 26.03.2020 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,00 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 3,59 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Medigene am 14.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Medigene im Jahr 2024 -0,370 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

