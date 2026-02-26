Medline A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Medline A hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,79 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 6,78 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,43 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Medline A 1,50 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Medline A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,43 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 25,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net