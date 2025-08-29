DAX24.133 +0,4%ESt505.424 +0,6%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1636 ±-0,0%Öl67,70 -0,2%Gold3.396 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung soll Nachfrage ankurbeln Tesla-Aktie im Fokus: Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung soll Nachfrage ankurbeln
thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

Mehr Ausländer beginnen Ausbildung

28.08.25 09:01 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Junge Menschen aus dem Ausland beginnen in Deutschland immer häufiger eine duale Ausbildung. Während im vergangenen Jahr die Zahl der neuen Auszubildenden aus dem Inland um 4 Prozent zurückgegangen ist, nahm die Zahl der Neuverträge für junge Ausländer um 17 Prozent zu. Sie stellen nun 15 Prozent aller Ausbildungseinsteiger, nachdem sich ihre Zahl seit 2014 nahezu verdoppelt hat. Die größten Gruppen stammen aus Vietnam, Syrien und der Ukraine, wie das Statistische Bundesamt berichtet.

Wer­bung

Insgesamt wurden 475.100 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen, was einen Rückgang um 1 Prozent zum Vorjahr bedeutet. Einen erfolgreichen Abschluss erreichten gut 339.000 Personen. Insgesamt befanden sich gut 1,2 Millionen Menschen in einem Ausbildungsgang, davon mehr als die Hälfte (56 Prozent) bei Industrie und Handel. Es folgen das Handwerk mit 28 Prozent und die freien Berufe mit einem Anteil von 9 Prozent.

Junge Frauen wählten im vergangenen Jahr am häufigsten den Beruf der Medizinischen Fachangestellten, dicht gefolgt von der Kauffrau für Büromanagement und der Zahnmedizinischen Fachangestellten. Junge Männer wollten am liebsten Kraftfahrzeugmechatroniker, Fachinformatiker oder Elektroniker werden./ceb/DP/stk