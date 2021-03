ADLER Group sieht sich nach Fusion gestärkt - ADLER-Aktie dennoch unter Druck

So sollen die Nettomieterträge im laufenden Jahr auf einen Wert zwischen 325 und 339 Millionen Euro steigen. Das operative Ergebnis (FFO 1) wird bei 127 bis 133 Millionen Euro gesehen, wie die im SDAX notierte Gesellschaft am Mittwoch in Berlin mitteilte. Als voll integrierte Wohnimmobilienplattform sei das noch relativ frisch formierte Unternehmen nun "sehr solide" aufgestellt, hieß es weiter.

ADLER Group war im vergangenen Jahr durch die Übernahme von Adler Real Estate durch den Konkurrenten Ado Properties entstanden. Zudem wurde der Projektentwickler Consus übernommen. Dies gab der Geschäftsentwicklung deutlich Auftrieb. Die Mieteinnahmen wurden 2020 mit 383,9 Millionen Euro im Vergleich zu 2019 fast verdreifacht, die Nettomieterträge stiegen auf 293,4 Millionen Euro nach 134,1 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Als FFO 1 konnte ADLER Group einen Anstieg von fast 70 Prozent auf 107,1 Millionen Euro verbuchen. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,46 Euro erhalten.

Auf XETRA geht es für die ADLER-Aktie am Mittwoch im frühen Handel zeitweise um 1,79 Prozent abwärts auf 24,10 Euro.

