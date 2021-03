MorphoSys-Aktie profitiert: GSK weitet Studie mit MorphoSys' Otilimab zur Covid-19-Behandlung aus

Wie das im MDAX und TecDAX notierte biopharmazeutische Unternehmen mitteilte, löst die Behandlung des ersten Patienten in der erweiterten Studie Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt 16 Millionen Euro aus.

Otilimab wurde von MorphoSys entwickelt und 2013 an GlaxoSmithKline (GSK) auslizenziert. In der sogenannten OSCAR-Studie (Otilimab in Severe Covid-19 Related Disease) wird die Wirksamkeit und Sicherheit des monoklonalen Antikörpers zusätzlich zur Standardversorgung mit Kortikosteroiden, Remdesivir und Rekonvaleszenzplasma bei Erwachsenen mit schwerer Covid-19-bedingter Lungenerkrankung untersucht. "Wir freuen uns, dass unser Lizenzpartner GSK die Studie ausweitet, um Otilimab als mögliche Behandlungsoption für diese Gruppe älterer Erwachsener, die an schweren Formen von Covid-19 leiden, weiter zu erforschen", sagte Peters, Vorstand für Forschung und Entwicklung der MorphoSys AG.

So reagiert die MorphoSys-Aktie

Mit einem vorbörslichen Kurszuwachs haben die Aktien des Biotech-Unternehmens MorphoSys am Mittwoch von der Meilensteinzahlung des Lizenz-Partners GlaxoSmithKline profitiert.

Mit plus 1,7 Prozent auf Tradegate verglichen mit dem XETRA-Schluss stemmten sie sich gegen ihre seit längerem schon schwächere Tendenz. Seit Mai des vergangenen Jahres komme sie nicht mehr wirklich auf die Beine.

Am Dienstag hatten sie zunächst mit deutlichem Zuwachs auf überraschend gute Eckdaten für 2020 reagiert, dann aber trotzdem ein halbes Prozent tiefer geschlossen.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: MorphoSys