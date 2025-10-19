DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.296 +0,1%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin92.126 -0,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl61,37 +0,6%Gold4.250 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen etwas höher -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
China und USA wollen bald neue Handelsgespräche aufnehmen China und USA wollen bald neue Handelsgespräche aufnehmen
Airbus-Aktie: Großauftrag von IndiGo Airbus-Aktie: Großauftrag von IndiGo
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Meloni auf Platz drei bei Regierungsdauer in Italien

19.10.25 18:02 Uhr

ROM (dpa-AFX) - In Italien liegt Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit ihrem Bündnis aus drei rechten und konservativen Parteien bei der Regierungsdauer nun auf Platz drei. Mit einer Amtszeit von 1.093 Tagen zog die aktuelle Koalition laut einer Statistik der italienischen Nachrichtenagentur Ansa mit einer Regierung des früheren sozialistischen Ministerpräsidenten Bettino Craxi (1934-2000) Mitte der 1980er Jahre gleich. Nur der Konservative Silvio Berlusconi (1936-2023) führte zweimal Regierungen, die länger im Amt waren.

Wer­bung

Die 48-jährige Meloni steht seit Oktober 2022 an der Spitze einer Dreier-Koalition aus ihrer eigenen Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) sowie der von Berlusconi gegründeten Forza Italia und der rechtspopulistischen Lega.

Meloni könnte Berlusconis Rekord übertreffen

In allen Umfragen liegt sie klar vor der sozialdemokratischen PD, der größten Oppositionspartei. Bleibt Meloni im Amt, könnte sie Berlusconis Rekord (1.412 Tage von 2001 bis 2005) im September 2026 übertreffen. Regulärer Termin für die nächste Parlamentswahl ist 2027.

Italien gehörte früher zu den Ländern mit häufig wechselnden Regierungen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 gab es in Rom 69 verschiedene Kabinette - im Durchschnitt hielten sie bislang ein Jahr und einen Monat./cs/DP/he