Meloni: Europa soll wieder mit Russland sprechen

09.01.26 16:44 Uhr

ROM (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni unterstützt angesichts internationaler Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs Gespräche zwischen Europa und Russland. "Ich glaube, es ist der Moment gekommen, in dem auch Europa mit Russland sprechen sollte", sagte die rechte Regierungschefin auf ihrer jährlichen Pressekonferenz in Rom.

"Denn wenn Europa beschließt, an dieser Verhandlungsphase teilzunehmen, dabei aber nur mit einer der Konfliktparteien spricht, fürchte ich, dass der positive Beitrag, den es leisten könnte, am Ende begrenzt sein wird", sagte sie.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte bereits vor wenigen Wochen gesagt, dass es sinnvoll und nützlich sein könnte für Europa und die Ukraine, wieder mit Kremlchef Wladimir Putin zu sprechen, um direkt an der Diskussion beteiligt zu sein. Meloni bezog sich in ihren Ausführungen auf Macrons Äußerungen und erklärte, sie denke, der Präsident habe in dieser Sache recht./rme/DP/nas