Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) fällt am Mittag

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 59,85 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 59,85 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 59,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,10 EUR. Bisher wurden heute 469.933 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 27,15 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,08 EUR am 31.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 7,97 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,44 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.716,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

