Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt am Donnerstagvormittag zu

Um 05.05.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 63,48 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 63,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 154.599 Stück.

Bei 77,90 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 18,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 54,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 88,94 EUR aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,02 Prozent auf 34.858,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.017,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 26.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 11,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

BMW und Mercedes-Benz planen Verkauf von Carsharing-Tochter an Stellantis - Aktien profitieren

April 2022: Experten empfehlen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Mercedes-Benz-Aktie: Qualität trägt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com