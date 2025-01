Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 53,36 EUR nach oben.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 53,36 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 53,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,99 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 561.631 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,15 Prozent hinzugewinnen. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 5,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,38 EUR, nach 5,30 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 69,05 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,18 Prozent auf 34,53 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 12.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,62 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Dezember 2024: So schätzen Experten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein

E-Autos und Kundenzufriedenheit im Vergleich: Rivian an der Spitze, Tesla unter Druck

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu