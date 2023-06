Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag schwächer

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 71,86 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 71,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,97 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 654.198 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 75,92 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,65 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 50,19 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,16 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 90,91 EUR angegeben.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,69 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,26 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 37.516,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.858,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,74 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Mercedes-Benz-Aktie im Mai 2023

Tesla-Alternativen NIO, VW, Mercedes Benz & Co: Diese Neuheiten kommen 2023 auf den deutschen E-Auto-Markt

Daimler Truck-Aktie stärker: Daimler Truck und Toyota planen Zusammenführung von Fuso und Hino

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com