Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stabilisiert sich am Nachmittag

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Im XETRA-Handel kam die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 54,32 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 54,32 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 54,38 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 53,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.294.329 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 13.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,38 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 69,05 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 3,44 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34,53 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,20 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,62 EUR je Aktie belaufen.

