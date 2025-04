Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 47,40 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 3,4 Prozent auf 47,40 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 45,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.678.026 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 77,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,40 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,60 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 3,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,76 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,06 EUR an.

Am 20.02.2025 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,99 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 38,45 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,26 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 24.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,59 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

