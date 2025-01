Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 53,99 EUR nach.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 53,99 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 53,72 EUR ein. Mit einem Wert von 54,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 59.373 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei einem Wert von 50,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Mit Abgaben von 6,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,36 EUR, nach 5,30 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 69,05 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 25.10.2024 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34,53 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 37,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 20.02.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 9,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

