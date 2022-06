Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag Verlust reich

Die Aktie verlor um 09.06.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 67,18 EUR. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 66,83 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,66 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.139.354 Stück gehandelt.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 13,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 22,88 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 88,20 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,02 Prozent auf 34.858,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41.017,00 EUR umgesetzt.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,48 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

