Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zum Vortag unverändert notierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 63,91 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 63,91 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 64,16 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 63,31 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 925.383 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 21,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Abschläge von 13,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2023 mit 5,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,01 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 92,95 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,69 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 35,87 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 26.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,66 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

