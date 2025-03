Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 60,85 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 61,22 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,06 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 404.542 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 77,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 27,28 Prozent Luft nach oben. Am 13.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,84 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 66,70 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 20.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,99 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 24.04.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,87 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

