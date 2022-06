Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag mit Einbußen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 14.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 61,64 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 61,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 763.116 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 77,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (54,67 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 88,20 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,26 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 34.858,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.017,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 26.07.2023 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 11,48 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Folgen westlicher Sanktionen: Russische Technologiebranche in der Krise

Musterfeststellungsklage gegen Mercedes-Benz wird im Juli verhandelt - Mercedes-Benz-Aktie verliert

Mercedes-Benz-Aktie: Wohin die neue Luxusstrategie fährt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com