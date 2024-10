Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 57,57 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 57,57 EUR abwärts. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,43 EUR ab. Bei 58,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 272.162 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. Mit einem Zuwachs von 34,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.09.2024 bei 54,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,67 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,70 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 36,74 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 38,24 Mrd. EUR umsetzen können.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 25.10.2024 präsentieren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,56 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

