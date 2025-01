Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag höher

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 56,01 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 56,01 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 56,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 818.616 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei einem Wert von 77,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 27,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 50,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 10,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,29 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 68,89 EUR an.

Am 25.10.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,44 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34,53 Mrd. EUR im Vergleich zu 37,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.02.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 9,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

