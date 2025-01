Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 55,42 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 55,42 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 55,93 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 458.743 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,75 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 50,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,28 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 67,56 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 25.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 3,44 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34,53 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,20 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 20.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 12.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,73 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

