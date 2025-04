Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittwochmittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 53,82 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 53,82 EUR ab. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 53,28 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 569.947 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 43,91 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 50,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,72 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,05 EUR.

Am 20.02.2025 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,50 Prozent auf 38,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,26 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 12,70 EUR je Aktie belaufen.

