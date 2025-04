Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 53,60 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 53,60 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 53,25 EUR. Bei 53,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.118.499 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 44,50 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 50,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 5,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,72 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,05 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 20.02.2025 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,50 Prozent zurück. Hier wurden 38,45 Mrd. EUR gegenüber 40,26 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 24.04.2026.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,70 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

