Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) reagiert am Vormittag positiv

Um 09:06 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 70,58 EUR nach oben. Bei 70,94 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 70,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 94.998 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 06.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,92 EUR. Gewinne von 7,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 15.07.2022 Kursverluste bis auf 50,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 40,63 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,42 EUR an.

Am 17.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 11,82 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 41.003,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43.389,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q1 2023 wird am 28.04.2023 erwartet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 26.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Deutsche Anleger können sich laut Studie auf Rekord-Dividenden freuen

Mercedes-Aktie höher: Mercedes-Chef verdient über sechs Millionen Euro

KBA: 2023 bisher weniger Neuwagen mit alternativem Antrieb zugelassen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com