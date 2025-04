Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 50,08 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 50,08 EUR. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 49,89 EUR. Mit einem Wert von 50,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 328.943 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,28 EUR) erklomm das Papier am 30.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 45,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,56 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 66,83 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 20.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,57 EUR gegenüber 2,99 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 38,45 Mrd. EUR, gegenüber 40,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,50 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 8,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

