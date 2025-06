Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag verlustreich

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 48,73 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 48,73 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 48,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 926.497 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,28 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 26,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,41 Prozent.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,17 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 63,77 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025. In Sachen EPS wurden 1,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,86 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 33,22 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 35,87 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 29.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,30 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

