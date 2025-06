Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 50,21 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 50,21 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 50,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 73.217 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2024 markierte das Papier bei 66,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,01 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 9,18 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,17 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 63,77 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 2,86 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 33,22 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,30 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

