Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 49,42 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 49,42 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 49,17 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 113.203 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 05.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,28 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 34,13 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,72 Prozent.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,17 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 63,77 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,86 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 33,22 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35,87 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

