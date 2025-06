Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 48,83 EUR nach oben.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 48,83 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 49,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,60 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.238.275 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,75 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 45,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,61 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,17 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 65,15 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,74 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,86 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,22 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,87 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 7,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

