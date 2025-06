Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag auf rotes Terrain

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 48,69 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 48,69 EUR ab. Bei 48,35 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,50 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 279.523 Stück gehandelt.

Am 05.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,28 EUR an. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 36,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 6,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,17 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 63,77 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,74 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,86 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,38 Prozent auf 33,22 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 35,87 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,30 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

