Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 55,90 EUR nach.

Um 15:52 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 55,90 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,47 EUR ab. Bei 55,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 836.290 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,75 EUR ab. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 10,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,28 EUR, nach 5,30 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 67,56 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 25.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,44 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,18 Prozent zurück. Hier wurden 34,53 Mrd. EUR gegenüber 37,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 20.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,73 EUR je Aktie belaufen.

