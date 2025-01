Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 55,63 EUR nach.

Um 09:06 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 55,63 EUR. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 55,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 118.657 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 50,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,77 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,28 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,78 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,18 Prozent auf 34,53 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 vorlegen. Am 12.02.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,73 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

