Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag höher

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 70,56 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 70,79 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,61 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48.742 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,06 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 40,59 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,42 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 17.02.2023 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,72 EUR, nach 11,82 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 41.003,00 EUR im Vergleich zu 43.389,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.04.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 26.04.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com