Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 23.06.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,9 Prozent auf 60,64 EUR ab. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 60,22 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,13 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.222.448 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 54,67 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 88,20 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 27.04.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 3,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.858,00 EUR – das entspricht einem Minus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.017,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

