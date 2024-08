Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 61,86 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 61,86 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 62,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,87 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 718.006 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 25,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,96 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,01 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 91,65 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 26.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,95 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 36,74 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 38,24 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 11,52 EUR je Aktie aus.

