Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 57,82 EUR nach.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 57,82 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 56,10 EUR nach. Bei 56,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.146.393 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 20.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,52 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,60 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 74,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024 vor. Das EPS belief sich auf 2,95 EUR gegenüber 3,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 36,74 Mrd. EUR, gegenüber 38,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,92 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.02.2025 erwartet.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 9,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

